Март, 07 в 10:56

7 марта в Купянском районе Харьковской области раздались взрывы.

По данным мониторинговых каналов, район находится под ракетным обстрелом.

Незадолго до этого эти же каналы сообщали об активности пусковых ЗРК С-300 в Белгородской области РФ.

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Областная военная администрация ситуацию пока не комментировала.

Однако известно, что накануне под огнем оккупантов находились Казачья Лопань, Волчанск, Двуречная и другие населенные пункты.

В Казачьей Лопани враг повредил по меньшей мере четыре жилых дома, хозяйственные постройки и гараж.

Также подверглась разрушениям местная пожарная часть.

В Лимане обстрелом повреждено учебное заведение.

В Волчанске разрушены жилые дома.

К счастью, 6 марта обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 377-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.