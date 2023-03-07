РФ обстреливает Харьковскую область
7 марта в Купянском районе Харьковской области раздались взрывы.
По данным мониторинговых каналов, район находится под ракетным обстрелом.
Незадолго до этого эти же каналы сообщали об активности пусковых ЗРК С-300 в Белгородской области РФ.
Областная военная администрация ситуацию пока не комментировала.
Однако известно, что накануне под огнем оккупантов находились Казачья Лопань, Волчанск, Двуречная и другие населенные пункты.
В Казачьей Лопани враг повредил по меньшей мере четыре жилых дома, хозяйственные постройки и гараж.
Также подверглась разрушениям местная пожарная часть.
В Лимане обстрелом повреждено учебное заведение.
В Волчанске разрушены жилые дома.
К счастью, 6 марта обошлось без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 377-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.