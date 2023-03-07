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Факти / Україна

РФ обстрілює Харківщину

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

7 березня в Куп’янському районі Харківської області пролунали вибухи.

За даними моніторингових каналів, район перебуває під ракетним обстрілом.

Незадовго до цього ці ж канали повідомляли про активність пускових ЗРК С-300 в Бєлгородській області РФ.

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Обласна військова адміністрація ситуацію поки що не коментувала.

Натомість відомо, що напередодні під вогнем окупантів перебували Козача Лопань, Вовчанськ, Дворічна та інші населені пункти.

У Козачій Лопані ворог пошкодив щонайменше чотири житлові будинки, господарські споруди та гараж.

Також зазнала руйнувань місцева пожежна частина.

У Лимані обстрілом пошкоджено навчальний заклад.

У Вовчанську зруйновані житлові будинки.

На щастя, 6 березня минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 377-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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