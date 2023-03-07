РФ обстрілює Харківщину
7 березня в Куп’янському районі Харківської області пролунали вибухи.
За даними моніторингових каналів, район перебуває під ракетним обстрілом.
Незадовго до цього ці ж канали повідомляли про активність пускових ЗРК С-300 в Бєлгородській області РФ.
Обласна військова адміністрація ситуацію поки що не коментувала.
Натомість відомо, що напередодні під вогнем окупантів перебували Козача Лопань, Вовчанськ, Дворічна та інші населені пункти.
У Козачій Лопані ворог пошкодив щонайменше чотири житлові будинки, господарські споруди та гараж.
Також зазнала руйнувань місцева пожежна частина.
У Лимані обстрілом пошкоджено навчальний заклад.
У Вовчанську зруйновані житлові будинки.
На щастя, 6 березня минулося без постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 377-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.