Март, 08 в 1:32

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный встретился высшими военачальниками из США, Великобритании и Польши.

По его словам, военные руководители трех стран обсудили обстановку на фронте в Украине и дальнейшие поставки военной помощи.

— Сегодня провел очень важную встречу для Украины. Был рад видеть своих друзей-коллег, — написал он.

Он уточнил, что речь идет о:

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Верховном главнокомандующем Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе — Командующего ВС США в Европе генерала СВ ВС США Кристофера Каволи ;

; начальнике штаба обороны Великобритании, адмирала сэра Тони Радакина ;

; начальнике генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша генерала Раймунда Анджейчака ;

; командующего группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенанта Антонио А. Агуто.

Валерий Залужный поблагодарил коллег за содержательную и прямую беседу.

— В первую очередь, проинформировал о ситуации на поле боя. Наиболее подробно остановился на Восточном направлении. В частности, о ходе событий в Бахмуте, — написал он.

Кроме того, стороны “не менее тщательно” обсудили поставки военной помощи Украине, в частности — вооружения и боеприпасов.

Отдельное внимание военные руководители уделили вопросам усиления противовоздушной обороны и предоставлению дальнобойного оружия Украине, которые, как написал Залужный, “остаются сверхважными”.

— Продолжили диалог по подготовке украинских военных. Договорились и в дальнейшем совместно работать в этих и других важных направлениях, — подытожил главком ВСУ.

Напомним, 6 марта президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которой главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генерал Александр Сырский высказались за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление позиций ВСУ в Бахмуте.

Фото: Валерій Залужний

Источник: Валерій Залужний