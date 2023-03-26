РФ нанесла удар по Краматорску, продолжаются обстрелы Авдеевки — Кириленко о ситуации в Донецкой области

Март, 26 в 10:58

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Также продолжаются обстрелы Авдеевки.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

— Около полуночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску — попали в промышленную зону. По оперативной информации, обошлось без жертв, — говорится в сообщении.

На Донецком направлении ночью и утром продолжаются интенсивные обстрелы Авдеевки из артиллерии и Градов, в том числе и кассетными боеприпасами. Снаряды попали по территории четырех улиц и коксохимического завода.

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— Всего за сутки россияне убили двух жителей Донецкой области, ранили еще одного, — сообщил глава ОВА.