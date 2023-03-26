РФ нанесла удар по Краматорску, продолжаются обстрелы Авдеевки — Кириленко о ситуации в Донецкой области
Ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Также продолжаются обстрелы Авдеевки.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
— Около полуночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску — попали в промышленную зону. По оперативной информации, обошлось без жертв, — говорится в сообщении.
На Донецком направлении ночью и утром продолжаются интенсивные обстрелы Авдеевки из артиллерии и Градов, в том числе и кассетными боеприпасами. Снаряды попали по территории четырех улиц и коксохимического завода.
В Кураховской громаде повреждены две двухэтажки в Остром и частный дом в Курахово.
На Горловском направлении один человек погиб в городе Часов Яр, еще один — в Северном Торецкой громады. В Константиновской громаде повреждены два дачных дома в Константиновке и несколько домов в Предтечино.
На Лисичанском направлении в Звановской громаде повреждены 15 домов в Звановке и 5 домов в Переездном. В Северске повреждено здание железнодорожного вокзала и несколько близлежащих частных домов.
— Всего за сутки россияне убили двух жителей Донецкой области, ранили еще одного, — сообщил глава ОВА.