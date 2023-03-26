РФ завдала удару по Краматорську, тривають обстріли Авдіївки – Кириленко про ситуацію на Донеччині

Березень, 26 в 10:58

Вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Також тривають обстріли Авдіївки.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

– Близько півночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську – поцілили у промислову зону. За оперативною інформацією, минулося без жертв, – йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку вночі та зранку тривають інтенсивні обстріли Авдіївки з артилерії та Градів, зокрема і касетними боєприпасами. Снаряди влучили по території чотирьох вулиць та коксохімічного заводу.

Зараз дивляться

У Курахівській громаді пошкоджено дві двоповерхівки у Гострому та приватний будинок у Кураховому.

На Горлівському напрямку одна людина загинула у місті Часів Яр, ще одна – у Північному Торецької громади. У Костянтинівській громаді пошкоджено два дачні будинки у Костянтинівці та декілька будинків у Предтечиному.

На Лисичанському напрямку у Званівській громаді пошкоджено 15 будинків у Званівці і 5 будинків у Переїзному. У Сіверську пошкоджено будівлю залізничного вокзалу та декілька прилеглих приватних будинків.

– Всього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, поранили ще одного, – повідомив глава ОВА.