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Факты / Україна

ЕС увеличивает пропускную способность для поставок электроэнергии в Украину

Малиновская Ангелина, редактор ленты
електроенергія
Фото: Depositphotos

Объединенная европейская энергосистема ENTSO-E согласовала увеличение пропускной способности для поставок электроэнергии в Украину.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Она уточнила, что решение ENTSO-E касается технической возможности поставки электроэнергии из зоны континентальной Европы в Украину и Молдову. Максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу остается на уровне 400 МВт.

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– Сегодня утром ENTSO-E решила еще больше увеличить импортную мощность из Украины до 850 МВт с текущих 700 МВт. Это всего один шаг, но очевидно, что это прогресс, – сказала Симсон.

Когда Украина начинала экспорт в июне 2022 года, пропускная способность межгосударственных связей ограничивалась объемом до 100 МВт.

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До энергетического кризиса, спровоцированного атаками РФ, в Минэнерго говорили, что после осуществления дополнительных технических мер пропускная способность может увеличиться до 4-5 ГВт.

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