ЄС збільшує пропускну спроможність для постачань електроенергії в Україну
Об’єднана європейська енергосистема ENTSO-E погодила збільшення пропускної спроможності для постачань електроенергії в Україну.
Про це заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.
Вона уточнила, що рішення ENTSO-E стосується технічної можливості постачання електроенергії із зони континентальної Європи до України та Молдови. Максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії в Європу наразі залишається на рівні 400 МВт.
– Сьогодні вранці ENTSO-E вирішила ще більше наростити імпортну потужність з Україною до 850 МВт із поточних 700 МВт. Це всього один крок, але очевидно, що це прогрес, – сказала Сімсон.
Коли Україна починала експорт у червні 2022 року, пропускна спроможність міждержавних перетинів обмежувалась обсягом до 100 МВт.
До енергетичної кризи, спровокованої атаками РФ, в Міненерго говорили, що після здійснення додаткових технічних заходів пропускна спроможність може збільшитися до 4-5 ГВт.