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Факти / Україна

ЄС збільшує пропускну спроможність для постачань електроенергії в Україну

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
електроенергія
Фото: Depositphotos

Об’єднана європейська енергосистема ENTSO-E погодила збільшення пропускної спроможності для постачань електроенергії в Україну.

Про це заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Вона уточнила, що рішення ENTSO-E стосується технічної можливості постачання електроенергії із зони континентальної Європи до України та Молдови. Максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії в Європу наразі залишається на рівні 400 МВт.

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– Сьогодні вранці ENTSO-E вирішила ще більше наростити імпортну потужність з Україною до 850 МВт із поточних 700 МВт. Це всього один крок, але очевидно, що це прогрес, – сказала Сімсон.

Коли Україна починала експорт у червні 2022 року, пропускна спроможність міждержавних перетинів обмежувалась обсягом до 100 МВт.

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До енергетичної кризи, спровокованої атаками РФ, в Міненерго говорили, що після здійснення додаткових технічних заходів пропускна спроможність може збільшитися до 4-5 ГВт.

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