Поражение РФ в Украине будет сдерживать Китай от возможного нападения на Тайвань — конгрессмен
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Если РФ потерпит поражение в войне против Украины, тогда это будет лучшим способом сдерживания лидера Китая Си Цзиньпина в отношении Тайваня.
Об этом заявил глава Комитета Палаты представителей США по иностранным делам, республиканец Майкл Маккол.
— Происходящее в Украине будет определять то, что произойдет на Тайване и в тихоокеанском регионе. Я считаю, что лучшим средством сдерживания президента Си является поражение Путина в Украине, — заявил он, отвечая на вопрос ведущего, уверен ли он в том, что республиканцы Палаты представителей США не будут препятствовать дополнительной помощи Украине.
Источник: NBC
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