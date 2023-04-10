Апрель, 10 в 9:01

Если РФ потерпит поражение в войне против Украины, тогда это будет лучшим способом сдерживания лидера Китая Си Цзиньпина в отношении Тайваня.

Об этом заявил глава Комитета Палаты представителей США по иностранным делам, республиканец Майкл Маккол.

— Происходящее в Украине будет определять то, что произойдет на Тайване и в тихоокеанском регионе. Я считаю, что лучшим средством сдерживания президента Си является поражение Путина в Украине, — заявил он, отвечая на вопрос ведущего, уверен ли он в том, что республиканцы Палаты представителей США не будут препятствовать дополнительной помощи Украине.

Источник: NBC