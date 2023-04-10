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Факти / Світ

Поразка РФ в Україні стримуватиме Китай від можливого нападу на Тайвань — конгресмен

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
китайські солдати
Фото: Depositphotos

Якщо РФ зазнає поразки у війні проти України, тоді це буде найкращим способом стримування лідера Китаю Сі Цзіньпіна щодо Тайваню.

Про це заявив голова Комітету Палати представників США із закордонних справ, республіканець Майкл Маккол.

– Те, що відбувається в Україні, визначатиме те, що відбудеться на Тайвані та в тихоокеанському регіоні. Я вважаю, що найкращим засобом стримування президента Сі є поразка Путіна в Україні, — заявив він, відповідаючи на запитання ведучого, чи впевнений він у тому, що республіканці Палати представників США не перешкоджатимуть додатковій допомозі Україні.

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Джерело: NBC

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