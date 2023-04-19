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Україна
Валентина Летяк, редактор ленты

Еще не видел, но ждем: Игнат о прибытии ЗРК Patriot в Украину

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Американская система ПВО MIM-104 Patriot еще не прибыла в Украину, но все ждут.

Так, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини прокомментировал вчерашнее заявление правительства Германии о получении Украиной нового пакета помощи от Берлина, в том числе и этого зенитно-ракетного комплекса.

— Еще не видел, но ждем. Чем быстрее он станет на боевое дежурство, тем лучше. Комплекс дальнобойный, может доставать на расстоянии до 150 км, а это позволит отгонять подальше от наших границ российскую авиацию, — подчеркнул он.

По его словам, важно также то, что этот ЗРК может сбивать баллистические цели, например, ракеты Искандер-М.

— Поэтому это, безусловно, усиление, и это — исторический шаг, — подытожил Игнат.

Накануне правительство Германии сообщило, что Украина получила новый пакет военной помощи, в частности зенитно-ракетный комплекс Patriot и снаряды к нему.

Война в Украине, Летальное оружие, Повітряні сили України, Російська агресія, Украина-Германия, Юрій Ігнат
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