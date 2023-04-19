Ще не бачив, але чекаємо: Ігнат про прибуття ЗРК Patriot в Україну

Американська система ППО MIM-104 Patriot ще не прибула в Україну, але всі чекають.

Так, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини прокоментував учорашню заяву уряду Німеччини про отримання Україною нового пакету допомоги від Берліну, зокрема і цього зенітно-ракетного комплексу.

– Ще не бачив, але чекаємо. Що швидше він стане на бойове чергування, то краще. Комплекс далекобійний, може діставати на відстані до 150 км, а це дасть змогу відганяти подалі від наших кордонів російську авіацію, – наголосив він.

За його словами, важливо також те, що цей ЗРК може збивати балістичні цілі, наприклад ракети Іскандер-М.

– Тому це, безумовно, посилення, і це – історичний крок, – підсумував Ігнат.

Напередодні уряд Німеччини повідомив, що Україна отримала новий пакет військової допомоги, зокрема зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього.

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