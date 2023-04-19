Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ще не бачив, але чекаємо: Ігнат про прибуття ЗРК Patriot в Україну

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Американська система ППО MIM-104 Patriot ще не прибула в Україну, але всі чекають.

Так, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини прокоментував учорашню заяву уряду Німеччини про отримання Україною нового пакету допомоги від Берліну, зокрема і цього зенітно-ракетного комплексу.

– Ще не бачив, але чекаємо. Що швидше він стане на бойове чергування, то краще. Комплекс далекобійний, може діставати на відстані до 150 км, а це дасть змогу відганяти подалі від наших кордонів російську авіацію, – наголосив він.

За його словами, важливо також те, що цей ЗРК може збивати балістичні цілі, наприклад ракети Іскандер-М.

– Тому це, безумовно, посилення, і це – історичний крок, – підсумував Ігнат.

Напередодні уряд Німеччини повідомив, що Україна отримала новий пакет військової допомоги, зокрема зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього.

Війна в Україні, Летальна зброя, Повітряні сили України, Російська агресія, Україна-Німеччина, Юрій Ігнат
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Викликали посла для консультації. Реакція МЗС України на зустріч Лукашенка з Пушиліним
МЗС України
Ядерні погрози РФ не спрацюють. НАТО продовжить підтримувати Україну – Столтенберг
Ще не бачив, але чекаємо: Ігнат про прибуття ЗРК Patriot в Україну
Зустріч у Рамштайні: Україна проситиме у союзників ракети й системи ППО
ракета IRIS-T
Нічна атака дронів на Одещину не мала наслідків для енергосистеми – Укренерго
електроенергія
На війні загинув колишній нардеп Олег Барна
Олег Барна
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Будапештський меморандум був помилкою? Чому угода не спрацювала
Ще не бачив, але чекаємо: Ігнат про прибуття ЗРК Patriot в Україну
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь