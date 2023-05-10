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Анастасия Кожушко, редактор ленты

США в Германии обучают более 2 тыс. украинских военных – Пентагон

Пентагон

Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что Соединенные Штаты продолжают обучать военных ВСУ в Германии.

Об этом сообщают в Министерстве обороны США в Twitter.

– Учения продолжаются в Графенвере, – сказал генерал Райдер.

Он уточнил, что сейчас на учениях находится более 2 тыс. украинских военных.

– Мы сможем и в дальнейшем обеспечивать этот вид поддержки, эту способность обучать украинцев, пока будет сохраняться потребность, – заявил военный.

Райдер подчеркнул, что дальнейшие тренировки будут зависеть от возможностей ВСУ отправить людей для учений.

Напомним, 6 мая, на полигоне в Новой Дембе в Подкарпатском воеводстве Польши начались военные учения Анаконда 23, которые являются самыми масштабными учениями Войска Польского.

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Военные учения, ВСУ, Німеччина, Пентагон, США
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