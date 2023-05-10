США в Германии обучают более 2 тыс. украинских военных – Пентагон
Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что Соединенные Штаты продолжают обучать военных ВСУ в Германии.
Об этом сообщают в Министерстве обороны США в Twitter.
– Учения продолжаются в Графенвере, – сказал генерал Райдер.
Он уточнил, что сейчас на учениях находится более 2 тыс. украинских военных.
– Мы сможем и в дальнейшем обеспечивать этот вид поддержки, эту способность обучать украинцев, пока будет сохраняться потребность, – заявил военный.
Райдер подчеркнул, что дальнейшие тренировки будут зависеть от возможностей ВСУ отправить людей для учений.
Напомним, 6 мая, на полигоне в Новой Дембе в Подкарпатском воеводстве Польши начались военные учения Анаконда 23, которые являются самыми масштабными учениями Войска Польского.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников