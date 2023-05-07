Приєднаються Швеція та США: у Польщі почались військові навчання Anakonda 23

Сьогодні, 6 травня, на полігоні у Новій Дембі в Підкарпатському воєводстві Польщі, розпочалися військові навчання Анаконда 23, які є наймасштабнішими навчаннями Війська Польського.

Як пише Польське радіо, ці маневри проводяться раз на три роки.

Участь у навчаннях прийматимуть 12 тис. польських солдатів та союзні війська разом з представниками служб Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.

Повідомляється, що цьогорічний випуск — це дев’ятий такий захід, який реалізує польська армія. На другому за величиною полігоні в Польщі тренуватимуться солдати Війська польського та союзних армій.

Очікується, що до Польщі приєднаються американці, які проводять свої навчання під кодовою назвою Defender 23 та шведи, які в межах ініціативи спільних навчань уздовж східного флангу НАТО проводять маневри Exercise Trifecta.

Цього року навчання Anakonda поділено на чотири частини, які поєднують студійні, військові, комп’ютерні та експериментальні тренування. Як пише Польське радіо, пошановувачі військової справи зможуть побачити у роботі винищувачі F-16, вертольоти Sokół, зенітно-ракетні комплекси Grom, самохідні міномети Rak, гаубиці Krab та інші екземпляри військової техніки. Зазначається, що з боку США будуть продемонстровані танки Abrams.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.