Байден еще не решил, будут ли США сами передавать F-16 Украине — Белый дом
Президент США Джо Байден еще не решил, передадут ли сами Соединенные Штаты Украине истребители F-16, или это сделают союзники.
Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Politico.
В программе Положение дел на CNN Салливана спросили, будут ли США отправлять самолеты непосредственно в Украину.
— Я думаю, что учитывая количество (F-16, — Ред.), которые сейчас доступны на складах наших европейских союзников, и то, что, исходя из денег, которые нам выделил Конгресс, есть так много других приоритетов в отношении систем, которые можно предоставить, возможно, мы больше сосредоточимся на передаче третьей стороной, но президент еще не принял окончательного решения, — сказал он.
По словами Салливана, ранее США отказывались предоставлять Украине истребители, поскольку они не были “критически важными” для контрнаступления ВСУ, но условия меняются.
— Соединенные Штаты мобилизовали исключительные усилия, чтобы вовремя и в полном объеме предоставить Украине все необходимое для начала этого контрнаступления. Теперь, когда мы это сделали, мы можем ожидать долгосрочной способности Украины защищать себя и сдерживать российскую агрессию. Истребители четвертого поколения, западные истребители F-16 являются важными для этой борьбы, — сказал Салливан.
Ранее президент США Джо Байден подтвердил согласие на обучение украинских пилотов на истребителях F-16.
Также он отметил, что не ожидает участия F-16 в будущем контрнаступлении Украины.