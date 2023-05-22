Байден еще не решил, будут ли США сами передавать F-16 Украине — Белый дом

Президент США Джо Байден еще не решил, передадут ли сами Соединенные Штаты Украине истребители F-16, или это сделают союзники.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Politico.

В программе Положение дел на CNN Салливана спросили, будут ли США отправлять самолеты непосредственно в Украину.

— Я думаю, что учитывая количество (F-16, — Ред.), которые сейчас доступны на складах наших европейских союзников, и то, что, исходя из денег, которые нам выделил Конгресс, есть так много других приоритетов в отношении систем, которые можно предоставить, возможно, мы больше сосредоточимся на передаче третьей стороной, но президент еще не принял окончательного решения, — сказал он.

По словами Салливана, ранее США отказывались предоставлять Украине истребители, поскольку они не были “критически важными” для контрнаступления ВСУ, но условия меняются.

— Соединенные Штаты мобилизовали исключительные усилия, чтобы вовремя и в полном объеме предоставить Украине все необходимое для начала этого контрнаступления. Теперь, когда мы это сделали, мы можем ожидать долгосрочной способности Украины защищать себя и сдерживать российскую агрессию. Истребители четвертого поколения, западные истребители F-16 являются важными для этой борьбы, — сказал Салливан.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил согласие на обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Также он отметил, что не ожидает участия F-16 в будущем контрнаступлении Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.