Не ожидает участия истребителей в контрнаступлении. Байден подтвердил будущее обучение пилотов ВСУ на F-16

Президент США Джо Байден подтвердил согласие на обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом он сказал во время пресс-конференции на саммите G7.

— Я сказал Зеленскому (президенту Украины Владимиру Зеленскому, — РЕД.), что будет начато обучение украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. Чтобы Украина могла себя защитить, — сообщил Байден.

Президент США также отметил, что не ожидает участия F-16 в будущем контрнаступлении Украины.

По его словам, Зеленский заверил Вашингтон в том, что Киев не будет использовать F-16 для атак по территории РФ. В то же время истребители могут быть использованы, “где бы ни находились российские войска в Украине и в этом регионе”.

В марте США приняли двух украинских пилотов МиГ-29 и Су-27 на военной базе в Тусоне в Аризоне, чтобы оценить их навыки с помощью летных симуляторов. Было определено, что на обучение наших пилотов управлять F-16 понадобится четыре месяца.

Недавно стало известно, что Вашингтон дал понять европейским союзникам, что США разрешат им экспортировать современные истребители F-16 в Украину. Кроме того, в Бельгии и Великобритании заявили о готовности обучать украинцев управлять истребителями четвертого поколения.

Источник : Голос Америки

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