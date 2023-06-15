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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Израиль впервые в своей истории продаст 200 танков Merkava в Европу — СМИ

ізраїльський танк Merkava
Фото: Getty Images

Израиль планирует продать 200 танков Merkava Mk2 и Mk3 двум неназванным европейским странам. Об этом сообщает израильское издание Ynet.

В Министерстве обороны Израиля не называют страны, которым планирует продать танки, ссылаясь на деликатность процесса. Сообщается, что соглашение уже на завершающей стадии одобрения. В настоящее время ожидается разрешение со стороны США на перепродажу составных частей танка американского производства.

Согласно деталям сделки, продажу разделят на две части, сначала будут проданы старшие Mk2, затем — Mk3.

Сумма контракта может достигать нескольких десятков миллионов долларов, средства из которых пойдут в государственную казну или непосредственно в бюджет министерства.

Израильские СМИ называют сделку исторической, ведь Израиль никогда и никому не продавал свои танки за последние 40 лет, с тех пор как этот танк стал на вооружение.

После начала полномасштабной войны в Украине и восстановления спроса на бронированную военную технику танки Merkava проверили и признали достаточно пригодными для продажи. Сначала Иерусалим пессимистично смотрел на то, что подержанные законсервированные танки могут заинтересовать иностранные армии. Также планировалась их утилизация, но после проверки состояния техники оказалось, что они пригодны для продажи.

Что известно о танке Merkava?

Это основной израильский боевой танк. Всего разработано четыре серийные вариации (Merkava 1, 2, 3 и 4).

Танк оборудован двигателем AVDS-1790-5A и трансмиссией CD-850-6B американского производства, которые были доработаны израильскими специалистами.

Танки Merkava Mk2 были выведены в резерв и базы хранения в 2016 году. Часть планировали переделать в бронетранспортеры. Танки участвовали, в частности в первой и второй ливанской войне.

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Источник: Ynet

Израиль, США
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