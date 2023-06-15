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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Европе решили возобновить производство ракет Starstreak – WSJ

Starstreak
Фото: Getty Images

Французский оборонный и технологический гигант Thales S. A. Significant News Only впервые за более чем десятилетие решил возобновить производство ракет Starstreak.

Газета The Wall Street Journal пишет, что это связано с удачным применением этих ракет в Украине против российских оккупантов.

Отмечается, что этот шаг является примером того, как спрос на оружие из Украины в сочетании с увеличением военных расходов западных правительств возрождает некогда умирающие производственные линии.

На перезапуск Starstreak может уйти более года из-за сложности производства оружия и проблем с цепочками поставок в отрасли.

— Это займет некоторое время, чтобы заказать, изготовить и доставить эти ракеты. Время выполнения заказа довольно долгое. Одной из проблем является необходимость создания запасов компонентов, — сказал генеральный директор Thales Патрис Кейн.

Производить ракеты планируют на заводе, который расположен в Северной Ирландии. Специалисты уже работают над увеличением производства двух других важных видов оружия для Украины.

Что такое Starstreak?

Starstreak — это переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника.

Starstreak считается самой быстрой в мире ракетой класса “земля-воздух” малой дальности. ПЗРК может поражать воздушные цели на высоте до 5 км.

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Источник: The Wall Street Journal
Война в Украине, Северная Ирландия, Ракета, Франция
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