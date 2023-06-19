В Черном море находятся 7 кораблей РФ, среди которых ракетоноситель с Калибрами – ОК Юг
В настоящее время на боевом дежурстве РФ находится 7 кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя Калибрами.
Об этом в Facebook сообщило ОК Юг.
— В Черном море враг, в очередной раз маневрируя имеющимися силами, произвел ротацию надводного ракетоносителя на подводный. Но надводный ракетоноситель в готовности находится в пункте базирования и может быть подключен к дежурству в любой момент, — говорится в сообщении.
В ОК Юг отметили, что уровень ракетной угрозы остается высоким.
— Не пренебрегайте собственной безопасностью, при сигнале воздушной тревоги немедленно переходите в укрытие! – призывают в оперативном командовании.
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