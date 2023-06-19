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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Черном море находятся 7 кораблей РФ, среди которых ракетоноситель с Калибрами – ОК Юг

кораблі РФ
Фото: Depositphotos

В настоящее время на боевом дежурстве РФ находится 7 кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя Калибрами.

Об этом в Facebook сообщило ОК Юг.

— В Черном море враг, в очередной раз маневрируя имеющимися силами, произвел ротацию надводного ракетоносителя на подводный. Но надводный ракетоноситель в готовности находится в пункте базирования и может быть подключен к дежурству в любой момент, — говорится в сообщении.

В ОК Юг отметили, что уровень ракетной угрозы остается высоким.

— Не пренебрегайте собственной безопасностью, при сигнале воздушной тревоги немедленно переходите в укрытие! – призывают в оперативном командовании.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 480-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Ракетные удары России, Російська агресія, Черное море
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