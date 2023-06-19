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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Чорному морі знаходяться 7 кораблів РФ, серед яких ракетоносій з Калібрами – ОК Південь

кораблі РФ
Фото: Depositphotos

Наразі на бойовому чергуванні РФ перебуває 7 кораблів, серед яких один підводний ракетоносій, споряджений чотирма Калібрами.

Про це у Facebook повідомило ОК Південь.

– В Чорному морі ворог, вчергове маневруючи наявними силами, здійснив ротацію надводного ракетоносія на підводний. Але надводний ракетоносій в готовності перебуває в пункті базування і може бути долучений до чергування у будь-який момент, – йдеться у повідомленні.

В ОК Південь зазначили, що рівень ракетної загрози залишається високим.

– Не нехтуйте власною безпекою, при сигналі повітряної тривоги негайно переходьте в укриття! – закликають в оперативному командуванні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 480-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Чорне море
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