У Чорному морі знаходяться 7 кораблів РФ, серед яких ракетоносій з Калібрами – ОК Південь
Наразі на бойовому чергуванні РФ перебуває 7 кораблів, серед яких один підводний ракетоносій, споряджений чотирма Калібрами.
Про це у Facebook повідомило ОК Південь.
– В Чорному морі ворог, вчергове маневруючи наявними силами, здійснив ротацію надводного ракетоносія на підводний. Але надводний ракетоносій в готовності перебуває в пункті базування і може бути долучений до чергування у будь-який момент, – йдеться у повідомленні.
В ОК Південь зазначили, що рівень ракетної загрози залишається високим.
– Не нехтуйте власною безпекою, при сигналі повітряної тривоги негайно переходьте в укриття! – закликають в оперативному командуванні.
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