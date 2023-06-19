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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Еще один уничтоженный Ка-52 и более 40 авто: потери РФ на 19 июня

Знищена техніка Росії

За сутки украинские военные ликвидировали еще 630 российских оккупантов.

По состоянию на 19 июня потери личного состава армии РФ уже превысили 220 тысяч.

Потери РФ на 19 июня 2023

  • личного состава – около 220 450 (+630),
  • танков ‒ 3 989 (+5),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 735 (+6),
  • артиллерийских систем – 3 865 (+18),
  • реактивных систем залпового огня – 610,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 370 (+6),
  • самолетов – 314,
  • вертолетов – 305 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 383 (+12),
  • крылатых ракет ‒ 1 211,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 613 (+42),
  • специальной техники – 526 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 481-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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