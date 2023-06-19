Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Ще один знищений Ка-52 та понад 40 авто: втрати РФ на 19 червня
Упродовж доби українські військові ліквідували ще 630 російських окупантів.
Станом на 19 червня втрати особового складу армії РФ перевищили вже 220 тисяч.
Втрати РФ на 19 червня 2023
- особового складу ‒ близько 220 450 (+630),
- танків ‒ 3 989 (+5),
- бойових броньованих машин ‒ 7 735 (+6),
- артилерійських систем – 3 865 (+18),
- реактивних систем залпового вогню – 610,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 370 (+6),
- літаків – 314,
- гелікоптерів – 305 (+1),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 383 (+12),
- крилатих ракет ‒ 1 211,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 613 (+42),
- спеціальної техніки ‒ 526 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 481-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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