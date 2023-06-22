Семья одесского военкома во время войны приобрела в Испании имущества на миллионы евро, а он “ничего не знает”

Начальник одесского военкомата Евгений Борисов и его родственники во время полномасштабной войны приобрели на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.

Об этом свидетельствуют выписки из испанского реестра, хотя сам Борисов заявляет, что не в курсе, есть ли у его семьи имущество в Испании.

Через два месяца после огласки информации, что у семьи Борисова появилась вилла в Испании за более €3 млн, у его жены — офисное помещение на главной улице Марбельи, а также несколько дорогих автомобилей.

Также журналисты заметили в Испании возле имения одесского военкома электрический Mercedes В класса 2022 года. Его стоимость стартует от $100 тыс. Авто и вилла зарегистрированы на мать Борисова.

Также семья приобрела в начале 2023 года офисное помещение всего в нескольких километрах от коттеджного городка Сиерра Бланка на центральном проспекте Марбельи, где находятся самые дорогие рестораны, магазины и пятизвездочные отели.

Кроме того, у одесского военкома уже в этом году появился еще один новый внедорожник Toyota Land Cruiser 2023 года. Зарегистрировано авто на тещу Борисова.

Авто стоимостью около 100 тысяч долларов — уже третье, которое появилось в собственности семьи одесского военного комиссара за время большой войны. Общая стоимость такого автопарка составляет около полумиллиона долларов.

Борисов, который работает военкомом с 1996 года, в телефонном разговоре с журналистами сначала уверял, что его семья ничем в Испании не владеет, а после слов о выписках из местного реестра заявил, что его жена занимается там розничной торговлей и он не “влезает” в эти дела.

Также он заявил, что не в курсе, приобрели ли его родные недвижимость на испанском побережье. По его словам, жена должна была рассказать ему об этом позже, а сейчас занимается документацией.

Относительно машины тещи, Борисов заявил, что она продала старую – и купила себе Land Cruiser.

Как сообщили в оперативном командовании Юг, после огласки информации относительно имущества в Испании военкома отстранили от обязанностей.

Фото: Украинская правда

Источник : Украинская правда

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