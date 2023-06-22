Родина одеського військкома під час війни придбала в Іспанії майна на мільйони євро, а він “нічого не знає”

Начальник одеського військкомату Євген Борисов і його родичі під час повномасштабної війни придбали на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.

Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім’ї майно в Іспанії.

Через два місяці після розголосу інформації, що у родини Борисова з’явилась вілла в Іспанії за понад €3 млн, у його дружини – офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, а також кілька дорогих автівок.

Також журналісти помітили в Іспанії біля маєтку одеського військкома електричний Mercedes В класу 2022 року. Його вартість стартує від $100 тис. Авто та вілла зареєстровані на матір Борисова.

Також родина придбала на початку 2023 року офісне приміщення всього за кілька кілометрів від котеджного містечка Сієрра Бланка на центральному проспекті Марбельї, де розташовані найдорожчі ресторани, магазини та п’ятизіркові готелі.

Крім того, в одеського військкома вже у цьому році з’явився ще один новий позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року. Зареєстровано авто на тещу Борисова.

Автівка вартістю близько 100 тисяч доларів – вже третя, яка з’явилась у власності родини одеського військового комісара за час великої війни. Загальна вартість такого автопарку становить близько пів мільйона доларів.

Борисов, який працює військкомом з 1996 року, у телефонній розмові з журналістами спочатку запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє, а після слів про витяги із місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він не “влазить” у ці справи.

Також він заявив, що не в курсі, чи придбали його рідні нерухомість на іспанському узбережжі. За його словами, дружина мала розповісти йому про це згодом, а зараз займається документацією.

Щодо автівки тещі, Борисов заявив, що вона продала стару – й купила собі Land Cruiser.

Як повідомили в оперативному командуванні Південь, після розголосу інформації щодо майна в Іспанії військкома відсторонили від обов’язків.

Фото: Українська правда

Джерело : Українська правда

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.