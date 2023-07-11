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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В ВСУ не служил и не является ветераном: МИД помог украинцу, которого сняли с рейса Wizz Air

В ВСУ не служил и не является ветераном: МИД помог украинцу, которого сняли с рейса Wizz Air
Фото: МИД

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что разыскали украинского гражданина, которому несколько дней назад отказали в посадке на рейс самолета авиакомпании Wizz Air в аэропорту Тель-Авива.

Представитель МИД Олег Николенко сообщил, что украинский консул в Израиле помог украинцу сесть на рейс в Европу, откуда он отправится к своим родным в Украину.

— Важная информация: наш гражданин никогда не служил в рядах ВСУ и не является ветераном. Инвалидность он получил в результате ДТП много лет назад. Но он является украинским гражданином, поэтому для нас было обязанностью оказать ему помощь, — сообщил Николенко в Facebook.

Николенко добавил, что несмотря на официальные извинения авиакомпании в МИД считают, что права украинского гражданина были нарушены.

— Ожидаем завершения служебного расследования, привлечения виновных к ответственности и выполнения авиаперевозчиком обязательств перед пассажиром. Будем держать этот вопрос на контроле.

Защита прав и интересов всех украинцев за рубежом, независимо от их профессии и жизненных обстоятельств, является абсолютным приоритетом для МИД Украины. Граждане всегда могут рассчитывать на помощь, — добавил он.

Что предшествовало?

Накануне стало известно, что венгерская авиакомпания Wizz Air высадила из самолета украинца. В сети распространялось видео из салона самолета, где, по словам одной из очевидиц, мужчина не мог сесть на свое место из-за протеза.

Было сообщение, что мужчина — ветеран, который потерял ногу на войне. МИД попросил мужчину выйти на контакт с дипломатами.

9 июля Wizz Air извинились за инцидент, произошедший в Тель-Авиве на официальной странице. Там объяснили, что у указанного пассажира “заболевание, которое может поставить его жизнь под угрозу во время полета”, поэтому ему были обязаны отказать в посадке.

Wizz Air, Израиль, Літаки, МЗС України, Тель-Авів, Українці
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