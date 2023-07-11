Направлялся домой с лечения: украинского военного с протезом сняли с рейса в Варшаву

Авиакомпания Wizz Air сняла украинского военного с протезом с рейса из Тель-Авива в Варшаву.

Пассажиры самолета, который направлялся в Польшу из Израиля, распространили соответствующую видеозапись в социальных сетях.

— Этот мужчина не смог сесть на свое место из-за протеза. Он говорил, что потерял ногу на войне и приехал на лечение, что летит домой в Украину к своим близким. Все, что ему отвечали: мы пытаемся решить эту проблему/что вы принимали? Мужчина простоял полтора часа в углу этого самолета, ему даже стула не дали… Через полтора часа он упал, разбил руки. Ему не дали сесть, сказали, что он неадекватный. В конце концов его выгнали с рейса, — говорится в сообщении.

В авиакомпании Wizz Air публично извинились и заявили, что их работники вынуждены отказать в посадке, если пассажир “имеет заболевания, которые могут поставить его жизнь под угрозу во время полета”.

В Министерстве иностранных дел заявили, что готовы разобраться в ситуации и попросили ветерана выйти на связь с МИД или посольством Украины в Израиле.

— Если подтвердится нарушение, приложим максимальные усилия для восстановления прав гражданина Украины. Защита прав украинцев за границей — безусловный приоритет, — подчеркнул спикер МИД Олег Николенко.

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