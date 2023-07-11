Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Один человек погиб, восемь в больнице. В Польше автобус с украинцами врезался в фуру
С 11 июля в Украине ограничивают продажу табачных изделий: что известно
Мы воюем, если это так: Байден заявил, что США вступят в войну, если РФ нападет на члена НАТО
Сделал это специально. Почему Эрдоган согласился вернуть Украине защитников Азовстали
Потянул на речку и заставил купаться голой. На Закарпатье задержали мужчину, который развращал 8-летнюю девочку
Происшествия
Юлия Захарченко, редактор ленты

Направлялся домой с лечения: украинского военного с протезом сняли с рейса в Варшаву

Направлялся домой с лечения: украинского военного с протезом сняли с рейса в Варшаву
Фото: Depositphotos

Авиакомпания Wizz Air сняла украинского военного с протезом с рейса из Тель-Авива в Варшаву.

Пассажиры самолета, который направлялся в Польшу из Израиля, распространили соответствующую видеозапись в социальных сетях.

— Этот мужчина не смог сесть на свое место из-за протеза. Он говорил, что потерял ногу на войне и приехал на лечение, что летит домой в Украину к своим близким. Все, что ему отвечали: мы пытаемся решить эту проблему/что вы принимали?

Мужчина простоял полтора часа в углу этого самолета, ему даже стула не дали… Через полтора часа он упал, разбил руки. Ему не дали сесть, сказали, что он неадекватный. В конце концов его выгнали с рейса, — говорится в сообщении.

В авиакомпании Wizz Air публично извинились и заявили, что их работники вынуждены отказать в посадке, если пассажир “имеет заболевания, которые могут поставить его жизнь под угрозу во время полета”.

В Министерстве иностранных дел заявили, что готовы разобраться в ситуации и попросили ветерана выйти на связь с МИД или посольством Украины в Израиле.

— Если подтвердится нарушение, приложим максимальные усилия для восстановления прав гражданина Украины. Защита прав украинцев за границей — безусловный приоритет, — подчеркнул спикер МИД Олег Николенко.

Читайте также
Судья Тандыр был пьян за рулем, когда сбил нацгвардейца — результаты судебно-психологической экспертизы
Направлялся домой с лечения: украинского военного с протезом сняли с рейса в Варшаву

Война в Украине, Варшава, Літаки, МЗС України, Тель-Авів, українські військові
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ожидания Украины от саммита НАТО, наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях: 503-й день войны
Направлялся домой с лечения: украинского военного с протезом сняли с рейса в Варшаву
Государства НАТО согласовали оборонные планы на случай нападения России — СМИ
НАТО
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Конструкция не похожа ни на один танк мира: на что способен Меркава-3
Направлялся домой с лечения: украинского военного с протезом сняли с рейса в Варшаву
Дырявое эмбраго: как Россия обходит санкции на импорт оружия и где берет запчасти для своих ракет
Направлялся домой с лечения: украинского военного с протезом сняли с рейса в Варшаву
Видео
Саммит НАТО в Вильнюсе: какой результат можно будет считать победой для Украины

Первый заместитель директора Центра Новая Европа Сергей Солодкий объяснил, какой результат саммита НАТО в Вильнюсе можно будет считать победой для Украины.

Валентина Чорна
Новини Факти ICTV — випуск новин за 00:00 (11.07.2023)
Направлялся домой с лечения: украинского военного с протезом сняли с рейса в Варшаву
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (10.07.2023)
Направлялся домой с лечения: украинского военного с протезом сняли с рейса в Варшаву
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (10.07.2023)
Направлялся домой с лечения: украинского военного с протезом сняли с рейса в Варшаву
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (10.07.2023)
Направлялся домой с лечения: украинского военного с протезом сняли с рейса в Варшаву
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь