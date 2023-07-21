Россия хочет заработать на срыве зерновой сделки и распространении голода — Боррель

После выхода России из Черноморской зерновой инициативы, Кремль начал распространять искусственный голод по всему миру, а сами россияне начали на этом зарабатывать.

Об этом заявил Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции.

По его словам, международное сообщество решительно отреагирует на ситуацию с выходом РФ из зернового соглашения.

— Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы, и мир снова стоит перед искусственной проблемой в сфере продовольственной безопасности. Путин использует голод как оружие даже против народов в тех странах, которые колеблются осудить его незаконное кровопролитие в Украине. Россия без всякого основания блокирует и бомбит украинские морские порты и препятствует свободной навигации в Черном море, угрожая всем кораблям в Черном море, расценивая их как военные корабли. Россия незаконно блокирует экспорт украинского зерна, разрушает украинские поля, мародерствует в украинском агропромышленном производстве. В противовес тому, что заявляет Россия, она зарабатывает хорошую прибыль с экспорта своего зерна и минеральных удобрений. И получит еще больше прибыли сейчас, когда цены вырастут снова после того, как Россия убила инициативу и разрушила инфраструктуру в украинском порту, — сказал он.

Боррель подчеркнул, что “международное сообщество должно решительно реагировать на попытки Путина принести голод народам мира”.

— Он знает, что получит больше денег, чтобы продолжить вести незаконную войну, — сказал главный дипломат ЕС.

Он добавил, что представители МИД стран Евросоюза заслушали информацию, полученную от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

— Мы вновь подтвердили нашу продолжающуюся поддержку законной защиты Украины от агрессора, который продолжает совершать зверства против украинского народа, целясь за эти последние три ночи по украинским портам и зерновым хранилищам, что также влияет на наиболее уязвимые слои населения во всем мире, — сказал Жозеп Боррель.

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