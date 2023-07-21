Росія хоче заробити на зриві зернової угоди і поширенні голоду – Боррель

Після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи, Кремль почав розповсюджувати штучний голод по всьому світу, а самі росіяни почали на цьому заробляти.

Про це заявив Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель під час пресконференції.

За його словами, міжнародна спільнота рішуче відреагує на ситуацію із виходом РФ із зернової угоди.

– Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, і світ знову стоїть перед штучною проблемою у сфері продовольчої безпеки. Путін використовує голод як зброю навіть проти народів у тих країнах, які вагаються засудити його незаконне кровопролиття в Україні. Росія без будь-якої підстави блокує і бомбить українські морські порти і перешкоджає вільній навігації в Чорному морі, погрожуючи всім кораблям у Чорному морі, розцінюючи їх як військові кораблі. Росія незаконно блокує експорт українського зерна, руйнує українські поля, мародерствує в українському агропромисловому виробництві. На противагу тому, що заявляє Росія, вона заробляє гарний прибуток з експорту свого зерна і мінеральних добрив. І отримає ще більше прибутку зараз, коли ціни зростуть знову після того, як Росія вбила ініціативу і зруйнувала інфраструктуру в українському порту, – сказав він.

Боррель наголосив, що “міжнародна спільнота повинно рішуче реагуватиме на спроби Путіна принести голод народам світу”.

– Він знає, що отримає більше грошей, щоб продовжити вести незаконну війну, – сказав головний дипломат ЄС.

Він додав, що представники МЗС країн Євросоюзу заслухали інформацію, отриману від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

– Ми знову підтвердили нашу триваючу підтримку законному захисту України від агресора, який продовжує чинити звірства проти українського народу, цілячись за ці останні три ночі по українських портах і зернових сховищах, що також впливає на найбільш вразливі верстви населення в усьому світі, – сказав Жозеп Боррель.

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