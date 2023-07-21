Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У Польщі літак впав на ангар із людьми: п’ятеро загиблих, є поранені
Атака Житомирщини Шахедами: постраждали об’єкт інфраструктури та приватні будинки
У Києві чоловік три роки ґвалтував доньок співмешканки – його засуджено до 15 років тюрми
Зеленський підписав закон щодо звільнення військових в запас після висновку ВЛК
До гасіння залучали вертоліт та катер: у Москві сталася масштабна пожежа в лазні
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Росія хоче заробити на зриві зернової угоди і поширенні голоду – Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи, Кремль почав розповсюджувати штучний голод по всьому світу, а самі росіяни почали на цьому заробляти.

Про це заявив Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель під час пресконференції.

За його словами, міжнародна спільнота рішуче відреагує на ситуацію із виходом РФ із зернової угоди.

– Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, і світ знову стоїть перед штучною проблемою у сфері продовольчої безпеки. Путін використовує голод як зброю навіть проти народів у тих країнах, які вагаються засудити його незаконне кровопролиття в Україні. Росія без будь-якої підстави блокує і бомбить українські морські порти і перешкоджає вільній навігації в Чорному морі, погрожуючи всім кораблям у Чорному морі, розцінюючи їх як військові кораблі.

Росія незаконно блокує експорт українського зерна, руйнує українські поля, мародерствує в українському агропромисловому виробництві. На противагу тому, що заявляє Росія, вона заробляє гарний прибуток з експорту свого зерна і мінеральних добрив. І отримає ще більше прибутку зараз, коли ціни зростуть знову після того, як Росія вбила ініціативу і зруйнувала інфраструктуру в українському порту, – сказав він.

Боррель наголосив, що “міжнародна спільнота повинно рішуче реагуватиме на спроби Путіна принести голод народам світу”.

– Він знає, що отримає більше грошей, щоб продовжити вести незаконну війну, – сказав головний дипломат ЄС.

Він додав, що представники МЗС країн Євросоюзу заслухали інформацію, отриману від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

– Ми знову підтвердили нашу триваючу підтримку законному захисту України від агресора, який продовжує чинити звірства проти українського народу, цілячись за ці останні три ночі по українських портах і зернових сховищах, що також впливає на найбільш вразливі верстви населення в усьому світі, – сказав Жозеп Боррель.

Читайте також
Блокада моря: які наслідки матиме зрив зернової угоди та погрози РФ торгівельним кораблям
російський корабель

Війна в Україні, Володимир Путін, Голод, Жозеп Боррель, Зерно, Росія, Чорноморська зернова ініціатива
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Блокада моря: які наслідки матиме зрив зернової угоди та погрози РФ торгівельним кораблям
російський корабель
Зеленський запропонував главі уряду розглянути заміну очільника Мінкульту
Росія хоче заробити на зриві зернової угоди і поширенні голоду – Боррель
Клименко назвав остаточну кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС
Ігор Клименко
США підтвердили використання Україною касетних боєприпасів
Касетні боєприпаси
Про саміт НАТО, повернення командирів з Туреччини та перемогу: ключові тези з інтерв’ю Єрмака
Андрій Єрмак
Відео
Чорна трансплантологія у шпиталях ЗСУ: як РФ розганяє черговий фейк роспропаганди

Ще з 2014 року Кремль почав використовувати фейки про розквіт чорної трансплантології в Україні. Спочатку лякали мешканців прифронтових територій АТО/ООС – мовляв, українська влада вас не захистить, а ще й продасть буквально на запчастини лихим американцям.

Єгор Ромахло
Росіяни заполонили дороги з Криму в РФ: як це заважає ЗС РФ відбивати наступ ЗСУ
кримський міст
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (19.07.2023)
Росія хоче заробити на зриві зернової угоди і поширенні голоду – Боррель
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (19.07.2023)
Росія хоче заробити на зриві зернової угоди і поширенні голоду – Боррель
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (19.07.2023)
Росія хоче заробити на зриві зернової угоди і поширенні голоду – Боррель
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь