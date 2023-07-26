Предварительные результаты проверки военкоматов неутешительны, общество все увидит – Зеленский

Предварительные результаты проверки начальников территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) неутешительны, правоохранители уже занимаются этим вопросом.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 517-го дня войны.

Он рассказал, что ему были представлены предварительные результаты проверки “военкомов” из ТЦК и СП во всех уголках Украины, кроме бывшего одесского Евгения Борисова, в отношении которого суд сегодня, 25 июля, вынес решение о взятии под стражу.

— И неутешительные результаты. Конечно, правоохранители реализуют их законным способом, и общество все увидит, — сказал он.

Зеленский предупредил всех подобных военкомов и других чиновников, которые “почему-то думают, что общество якобы просто подождет, якобы можно наглеть где-то в тылу”.

— Мы выиграем эту войну, которую начала Россия. И мы выиграем для Украины такую государственную жизнь, которая будет достойной наших героических защитников, каждого и каждой, кто сейчас все свои силы отдает защите. Недостойным в такой жизни места нет, — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что сегодня никто не простит ни депутатам, ни судьям, ни военкомам, ни любым другим должностным лицам противопоставление себя государству.

— Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то там заработок в военкомате, кому-то там взятки в судах. Для любых государственных чиновников — это предательство государственных принципов, это предательство интересов общества, — сказал он.

Президент добавил, что в Украине не будет тех чиновников, кто думает, “как больше времени провести бы за границей и ищут себе выгодные командировки, чтобы можно было их совместить с бизнесом, с друзьями или пляжами”.

Источник : Офис президента

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