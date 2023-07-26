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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Попередні результати перевірки військкомів невтішні, суспільство все побачить – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Попередні результати перевірки начальників територіальних центрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК і СП) є невтішними, правоохоронці вже займаються цим питанням.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 517-го дня війни.

Він розповів, що йому були представлені попередні результати перевірки “військкомів” із ТЦК та СП у всіх куточках України, окрім колишнього одеського Євгена Борисова, щодо якого суд сьогодні, 25 липня, виніс рішення про взяття під варту.

– І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить, – сказав він.

Зеленський попередив усіх таких військкомів та інших чиновників, які “чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу”.

– Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає, – сказав він.

Глава держави наголосив, що сьогодні ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані військкомам, ані будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі.

– Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у військкоматі, комусь там хабарі в судах. Для будь-яких державних посадовців – це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства, – сказав він.

Президент додав, що в Україні не буде тих посадовців, хто думає, “як більше часу провести б за кордоном та шукають собі вигідні відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, із друзями чи пляжами”.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, військовослужбовці
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