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Илья Нежигай, редактор ленты

Пилотов ВСУ будут учить осваивать F-16 в Румынии и Дании — Белый дом

Пилотов ВСУ будут учить осваивать F-16 в Румынии и Дании — Белый дом
Фото: Getty Images

Для освоения истребителей F-16 украинские летчики отправятся в Данию и Румынию.

Об этом во время пресс-брифинга в Белом доме сообщил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

— В Румынии и Дании будет проводиться подготовка украинских летчиков по программе F-16. Даты, места, продолжительность программы, все это еще разрабатывается, — сказал он.

Джон Кирби добавил, что кроме указанных государств пилотов Воздушных сил ВСУ могут также обучать на F-16 и в других местах, но не уточнил, где именно.

Представитель Совета нацбезопасности США говорит, что пилотов также обучают английскому языку, чтобы они могли управлять истребителями США.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что партнеры Украины будут индивидуально определять, когда начнется обучение пилотов ВСУ на F-16.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе глава Минобороны Украины Алексей Резников подтвердил образование авиационной коалиции, когда подписал меморандум с главами Минобороны из 11 государств НАТО.

На сегодня в коалицию входят Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

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Источник: White House
Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Джон Кірбі, США
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