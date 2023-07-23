Украина получит F-16, но поставки истребителей займут несколько месяцев — Блинкен
Украина получит многофункциональные легкие истребители F-16, но поставки этих самолетов займут ориентировочно несколько месяцев.
Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в интервью иностранным журналистам. На уточняющий вопрос о том, считает ли он, что Украина получит американские истребители, госсекретарь ответил утвердительно.
— Думаю, да. Важно сфокусироваться на том, чтобы, когда они их получат, они были должным образом подготовлены, могли обслуживать эти самолеты и разумно применять их, — отметил Блинкен.
По словам главы американского Госдепартамента, даже если бы решение по F-16 для Украины приняли завтра, тогда прошло бы несколько месяцев, прежде чем они начнут применяться.
— Речь идет о подготовке, обслуживании, наличии возможностей для использования их в общевойсковых операциях. Все это занимает время, — подчеркнул Блинкен.
Во время саммита НАТО в Вильнюсе создали коалицию по подготовке украинских пилотов F-16. Сейчас Украина использует четыре типа самолетов: штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24, истребители Су-27 и МиГ-29. Однако F-16 — это истребитель, который объединяет все функции четырех самолетов, находящихся сейчас в Украине.
Источник: StrettoWeb
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик