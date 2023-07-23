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Юлия Захарченко, редактор ленты

Украина получит F-16, но поставки истребителей займут несколько месяцев — Блинкен

F-16
Фото: Unsplash

Украина получит многофункциональные легкие истребители F-16, но поставки этих самолетов займут ориентировочно несколько месяцев.

Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в интервью иностранным журналистам. На уточняющий вопрос о том, считает ли он, что Украина получит американские истребители, госсекретарь ответил утвердительно.

— Думаю, да. Важно сфокусироваться на том, чтобы, когда они их получат, они были должным образом подготовлены, могли обслуживать эти самолеты и разумно применять их, — отметил Блинкен.

Украина получит F-16, но поставки истребителей займут несколько месяцев — Блинкен

По словам главы американского Госдепартамента, даже если бы решение по F-16 для Украины приняли завтра, тогда прошло бы несколько месяцев, прежде чем они начнут применяться.

— Речь идет о подготовке, обслуживании, наличии возможностей для использования их в общевойсковых операциях. Все это занимает время, — подчеркнул Блинкен.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе создали коалицию по подготовке украинских пилотов F-16. Сейчас Украина использует четыре типа самолетов: штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24, истребители Су-27 и МиГ-29. Однако F-16 — это истребитель, который объединяет все функции четырех самолетов, находящихся сейчас в Украине.

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Источник: StrettoWeb

Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Энтони Блинкен, Літаки, Украина-США
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