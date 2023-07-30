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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Украина и США на следующей неделе начнут переговоры относительно гарантий безопасности — Ермак

Андрій Єрмак
Фото: Офис президента

На следующей неделе Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности в рамках Совместной декларации о поддержке нашего государства.

Об этом на Конгрессе местных и региональных властей, который состоялся в Ивано-Франковске, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО.

Ермак отметил, что Украина уже работает над двусторонними соглашениями с партнерами.

— И сделаю небольшой анонс: мы начинаем соответствующие переговоры с США на следующей неделе. Гарантии безопасности для Украины будут конкретными и долговременными обязательствами, которые обеспечат способность Украины побеждать сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. Это будут четко описанные форматы и механизмы поддержки, — добавил он.

Напомним, что 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе страны Большой семерки (G7) согласовали Совместную декларацию поддержки Украины и шаги для защиты от будущей агрессии Российской Федерации.

Андрій Єрмак, Война в Украине, США, Украина
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