Страны G7 согласовали Совместную декларацию поддержки Украины, Киев обязуется провести реформы

Страны Большой семерки (G7) согласовали Совместную декларацию поддержки Украины и шаги для защиты от будущей агрессии Российской Федерации.

— Сегодня мы получили пакет гарантий, который будет расширен в будущем, украинская делегация везет домой значительную победу, — заявил президент Владимир Зеленский.

Соответствующий текст документа опубликовало издание Financial Times. Отмечается, что в обмен на это Киев обязуется провести реформы, в частности, судебной системы, гражданского контроля за Вооруженными силами Украины.

— Сегодня мы начинаем переговоры, чтобы формализовать нашу неизменную поддержку Украины, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность, восстанавливает экономику, защищает своих граждан и стремится к интеграции в евроатлантическое сообщество, — говорится в сообщении.

Что предусматривают гарантии безопасности

Действия по помощи Украине в защите себя и предотвращении новой агрессии, в частности, поставки оружия, поддержку в развитии оборонно-промышленного комплекса, обучение, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности.

Кроме того, страны-гаранты будут помогать повышению стабильности украинской экономики и энергетики, предоставлять техническую и финансовую помощь.

Гарантии безопасности предусматривают меры в случае новой агрессии, которые охватывают немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки. Все эти принципы были заложены в концепции Kyiv Security Compact группы Расмуссена-Ермака.

Поддержка в привлечении РФ к ответственности за агрессию и шаги экономического и юридического характера, направленные на наказание России и увеличение ее расходов на войну.

Среди них: дальнейшее усиление санкционного давления, замораживание активов, создание механизмов взыскания репараций, судебное преследование виновных в преступлениях против Украины и украинцев, согласно нормам международного права.

— Это означает, что государства-члены G7 полностью поддерживают инициативы Офиса президента в плоскостях санкционной политики и правосудия. Важный пункт гарантий — дальнейшая поддержка демократического развития Украины, — отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Этот документ открыт и дает возможность другим странам не среди G7 присоединиться к гарантиям безопасности. Декларация — первый документ, который символизирует наличие гарантий безопасности.

Важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году Украина победила в войне и были подписаны гарантии безопасности для государства. Они будут действовать до момента вступления в НАТО.

К обязательствам пригласили присоединиться страны, не входящие в G7. Это будет включать поставки современной военной техники на суше, в воздухе и на море, подготовку украинских военных, обмен разведданными и помощь в сфере киберзащиты.

В сентябре прошлого года международная группа, которую вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком возглавляет бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выполняя задачу президента Владимира Зеленского, подготовила документ с предложениями гарантий — Kyiv Security Compact. Сегодня они вошли в согласованную партнерами из G7 Совместную декларацию поддержки Украины.

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