Папа Франциск призвал Европу найти “смелые пути к миру” в войне в Украине

Папа Римский Франциск призвал Европу найти “смелые пути мира” для прекращения войны в Украине.

Об этом он заявил во время начала своего пятидневного визита в Португалию в рамках католического молодежного фестиваля.

86-летний понтифик неоднократно призывал к миру в российско-украинской войне и пытался сыграть роль посредника, хотя его усилия пока не принесли результатов, и он столкнулся с критикой за неспособность обвинить Россию в войне.

— Мы плывем среди штормов в океане истории и чувствуем потребность в смелом курсе к миру. С глубокой любовью к Европе и в духе диалога, который отличает этот континент, мы могли бы спросить ее: Куда ты плывешь, если не показываешь миру пути мира, творческие пути для прекращения войны в Украине?, — заявил Папа Римский.

Папа Франциск выразил надежду, что его слова станут для Европы “импульсом к универсальной открытости”.

— Потому что мир нуждается в Европе, настоящей Европе. Он нуждается в роли Европы в качестве моста и миротворца в его восточной части, в Средиземноморье, в Африке и на Ближнем Востоке, — добавил он.

Кроме призывов к миру со стороны главы Ватикана, также от Папы Римского звучали призывы в сторону России по вопросу восстановления Черноморской зерновой инициативы, из которой Кремль вышел 17 июля и начал атаковать морские и речные порты Украины.

Источник : The Guardian

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