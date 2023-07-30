Папа Римский призвал Россию возобновить зерновое соглашение

Папа Римский Франциск призвал Россию восстановить Черноморское зерновое соглашение, благодаря которому Украина могла экспортировать зерно из своих портов.

Об этом он сказал во время воскресной молитвы, сообщает The Guardian.

— Я обращаюсь к моим братьям, к властям Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива была восстановлена и зерно могло безопасно транспортироваться, — сказал понтифик.

Напомним, что действие Черноморской зерновой инициативы было прекращено 17 июля после того, как Кремль в одностороннем порядке вышел из соглашения.

После этого российские войска усилили обстрелы Юга Украины, атакуя прежде всего портовую инфраструктуру Одесской области.

Сейчас США и союзники работают над альтернативными наземными маршрутами для экспорта зерна из Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.