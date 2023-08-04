РФ хочет осуществить провокацию на крупнейшем НПЗ Беларуси, чтобы втянуть Минск в войну — СБУ
Служба безопасности Украины обладает разведданными, которые свидетельствуют, что россияне готовят масштабные провокации под чужим флагом на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, который является стратегическим объектом.
По имеющимся данным, подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных ВС РФ и сотрудников российских спецслужб, которых отправили на территорию Беларуси под видом вагнеровцев.
— Эта российская ДРГ должна совершить провокацию на НПЗ, изображая из себя “украинских диверсантов”. В содеянном РФ планирует обвинить Украину, чтобы таким образом в очередной раз попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну против нашего государства, — сообщила пресс-служба СБУ.
В Службе отметили, что получили информацию о запланированном теракте в Беларуси из нескольких источников. В частности, из показаний военнослужащего страны-агрессора, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении.
При анализе информации в телефоне пленного рашиста киберспециалисты СБУ установили среди прочего, что ранее он участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Юге Украины, а недавно ему дали указание передислоцироваться в Беларусь как участнику ЧВК Вагнера.
Отмечается, что на этапе смены места службы российский военный получил информацию о “специальной миссии” на Мозырском НПЗ. В его телефоне нашли удаленную переписку с другими исполнителями, снимки объекта и отдельную информацию об операции.
В СБУ предостерегли армию Беларуси от участия в полномасштабной войне против Украины. Там отметили, что каждый захватчик, который пересечет границу нашего государства, будет уничтожен нашими Силами безопасности и обороны.