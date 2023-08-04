РФ хоче здійснити провокацію на найбільшому НПЗ Білорусі, щоб втягнути Мінськ у війну – СБУ

Служба безпеки України володіє розвідданими, які свідчать, що росіяни готують масштабні провокації під чужим прапором на Мозирському нафтопереробному заводі, що є стратегічним об’єктом.

За наявними даними, підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових ЗС РФ та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію білорусі під виглядом вагнерівців.

— Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе “українських диверсантів”. У скоєному РФ планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути Мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави, – повідомила пресслужба СБУ.

У Службі зауважили, що отримали інформацію про запланований теракт у Білорусі з кількох джерел. Зокрема, зі свідчень військовослужбовця країни-агресора, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку.

Під час аналізу інформації в телефоні полоненого рашиста кіберфахівці СБУ встановили серед іншого, що раніше він брав участь у бойових діях проти Сил оборони на Півдні України, а нещодавно йому дали вказівку передислокуватися до Білорусі як учаснику ПВК Вагнера.

Зазначається, що на етапі зміни місця служби російський військовий отримав інформацію про “спеціальну місію” на Мозирському НПЗ. У його телефоні знайшли видалену переписку з іншими виконавцями, знімки об’єкта й окрему інформацію щодо операції.

В СБУ застерегли армію Білорусі від участі у повномасштабній війні проти України. Там наголосили, що кожен загарбник, який перетне кордон нашої держави, буде знищений нашими Силами безпеки та оборони.

Джерело : СБУ

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