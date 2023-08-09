Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Удар авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области: что известно
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Основа мирного соглашения. Участники саммита в Джидде договорились об уважении к целостности украинской территории — СМИ
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

На второй линии решается судьба контрнаступления ВСУ, но это вопрос не недели — эксперт

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За два месяца наступления украинских военных произошло почти полное уничтожение первой из трех линий обороны РФ.

Об этом в интервью Новинарне рассказал военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий.

Он отметил, что фактически состоялся выход на вторую линию обороны россиян по меньшей мере в трех районах — Старомайорское, Орехово и Роботино.

— Это три точки, где мы фактически уже бьемся не о первую из трех линий, а о вторую главную, так называемую линию Суровикина. Мы уже фактически на ней, — говорит эксперт.

Читайте также
Прогресс есть, но он постепенный, медленный и не без трудностей — США о контрнаступлении Украины
Джон Кірбі

Дикий отметил, что первая линия обороны, которую преодолели ВСУ, была опорной и там находились сплошные минные поля. На второй же линии обороны оккупантов меньше минных полей, но там сплошные укрепления с сотней километров траншей и бетонных дотов.

— Теперь я практически уверен, что мы ее (линию Суровикина, — Ред.) пробьем. А вот вопрос, сколько у них останется ресурсов на момент, когда мы ее пробьем, будет решающим. Третья линия обороны — это в принципе не такая уже и линия, это линия для обеспечения первых двух. Фактически сейчас на второй линии решается судьба этой наступательной кампании, — отметил аналитик.

Но это вопрос не дней и недель, по мнению эксперта, ВСУ придется проламывать вторую линию обороны примерно столько же времени, что и первую. Тогда на это понадобилось 1,5 месяца.

— Я считаю, что минимум столько же (1,5 месяца, — Ред.) мы будем сражаться на второй линии. И только тогда станет более-менее понятно, удалась наша наступательная кампания или не удалась. Реально мы это увидим через месяц-два, — говорит Дикий.

Война в Украине, контрнаступ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Латвия присоединилась к гарантиям безопасности для Украины
Латвія прапор
69% украинцев не выезжали за период полномасштабной войны — опрос Viber
На второй линии решается судьба контрнаступления ВСУ, но это вопрос не недели — эксперт
Скоро будут на левом берегу. Ким показал видео с загадочными лодками
Віталій Кім
Cпециальный формат Ставки: Зеленский в узком кругу обсудил наступление ВСУ
Володимир Зеленський
Взгляды Китая и РФ на окончание войны расходятся все больше — ISW
На второй линии решается судьба контрнаступления ВСУ, но это вопрос не недели — эксперт
Видео
Самый опытный в мире оператор ПВО – украинец: уникальный опыт наших бойцов

Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.

Орест Дрималовский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (09.08.2023)
На второй линии решается судьба контрнаступления ВСУ, но это вопрос не недели — эксперт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (09.08.2023)
На второй линии решается судьба контрнаступления ВСУ, но это вопрос не недели — эксперт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (09.08.2023)
На второй линии решается судьба контрнаступления ВСУ, но это вопрос не недели — эксперт
Ее ежедневно пытали: история женщины, которая пережила 7 месяцев плена
На второй линии решается судьба контрнаступления ВСУ, но это вопрос не недели — эксперт
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь