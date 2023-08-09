На второй линии решается судьба контрнаступления ВСУ, но это вопрос не недели — эксперт

За два месяца наступления украинских военных произошло почти полное уничтожение первой из трех линий обороны РФ.

Об этом в интервью Новинарне рассказал военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий.

Он отметил, что фактически состоялся выход на вторую линию обороны россиян по меньшей мере в трех районах — Старомайорское, Орехово и Роботино.

— Это три точки, где мы фактически уже бьемся не о первую из трех линий, а о вторую главную, так называемую линию Суровикина. Мы уже фактически на ней, — говорит эксперт.

Дикий отметил, что первая линия обороны, которую преодолели ВСУ, была опорной и там находились сплошные минные поля. На второй же линии обороны оккупантов меньше минных полей, но там сплошные укрепления с сотней километров траншей и бетонных дотов.

— Теперь я практически уверен, что мы ее (линию Суровикина, — Ред.) пробьем. А вот вопрос, сколько у них останется ресурсов на момент, когда мы ее пробьем, будет решающим. Третья линия обороны — это в принципе не такая уже и линия, это линия для обеспечения первых двух. Фактически сейчас на второй линии решается судьба этой наступательной кампании, — отметил аналитик.

Но это вопрос не дней и недель, по мнению эксперта, ВСУ придется проламывать вторую линию обороны примерно столько же времени, что и первую. Тогда на это понадобилось 1,5 месяца.

— Я считаю, что минимум столько же (1,5 месяца, — Ред.) мы будем сражаться на второй линии. И только тогда станет более-менее понятно, удалась наша наступательная кампания или не удалась. Реально мы это увидим через месяц-два, — говорит Дикий.

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