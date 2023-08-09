На другій лінії вирішується доля контрнаступу ЗСУ, але це питання не тижня – експерт

За два місяці наступу українських військових відбулося майже повне знищення першої з трьох ліній оборони РФ.

Про це в інтерв’ю Новинарні розповів військовий і політичний аналітик, ветеран АТО Євген Дикий.

Він зазначив, що фактично відбувся вихід на другу лінію оборони росіян щонайменше у трьох районах – Старомайорське, Оріхове та Роботине.

– Оце три точки, де ми фактично вже б’ємося не об першу із трьох ліній, а об другу головну, так звану лінію Суровікіна. Ми вже фактично на ній, – говорить експерт.

Дикий зазначив, що перша лінія оборони, яку подолали ЗСУ, була опорною і там містилися суцільні мінні поля. На другій лінії оборони окупантів уже менше мінних полів, але суцільні укріплення з сотнею кілометрів траншей та бетонних дотів.

– Тепер я практично впевнений, що ми її (лінію Суровікіна, – Ред.) проб’ємо. А от питання, скільки у них лишатиметься ресурсів на момент, коли ми її проб’ємо, буде вирішальним. Третя лінія оборони – це в принципі не така вже й лінія, це лінія для забезпечення перших двох. Фактично зараз на другій лінії вирішується доля цієї наступальної кампанії, – зазначив аналітик.

Але це питання не днів та тижнів, на думку експерта, ЗСУ доведеться проламувати другу лінію оборони приблизно стільки ж часу, що й першу. Тоді на це знадобилося 1,5 місяця.

– Я вважаю, що щонайменше стільки ж (1,5 місяця, – Ред.) ми будемо битися на другій лінії. І тільки тоді стане більш-менш зрозуміло, вдалась наша наступальна кампанія чи не вдалася. Реально ми це побачимо за місяць-два, – каже Дикий.

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