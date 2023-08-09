Уничтожено 8 складов боеприпасов и 18 единиц техники: на Таврическом направлении ВСУ имели успех
На Таврическом направлении украинскими военными было уничтожено восемь складов боеприпасов врага и один пункт управления/командно-наблюдательный пункт.
Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавський.
— На Таврическом направлении цветет бавовна и горят россияне, — написал он в Telegram.
Кроме того, Тарнавський отметил, что артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1 545 огневых задач.
За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 244 человека (погибшие — 93, раненые — 150, пленные — один).
Также было уничтожено 18 единиц военной техники противника. В частности, три танка, шесть ББМ, три артиллерийских системы и миномета, две РСЗО, один БпЛА, три единицы автомобильной техники.
Полномасштабная война в Украине длится уже 532-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский