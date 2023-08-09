Уничтожено 8 складов боеприпасов и 18 единиц техники: на Таврическом направлении ВСУ имели успех

На Таврическом направлении украинскими военными было уничтожено восемь складов боеприпасов врага и один пункт управления/командно-наблюдательный пункт.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавський.

— На Таврическом направлении цветет бавовна и горят россияне, — написал он в Telegram.

Кроме того, Тарнавський отметил, что артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1 545 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 244 человека (погибшие — 93, раненые — 150, пленные — один).

Также было уничтожено 18 единиц военной техники противника. В частности, три танка, шесть ББМ, три артиллерийских системы и миномета, две РСЗО, один БпЛА, три единицы автомобильной техники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 532-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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