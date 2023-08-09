Знищено 8 складів боєприпасів та 18 одиниць техніки: на Таврійському напрямку ЗСУ мали успіх

На Таврійському напрямку українськими військовими було знищено вісім складів боєприпасів ворога та один пункт управління/командно-спостережний пункт.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

– На Таврійському напрямку цвіте бавовна і горять росіяни, – написав він у Telegram.

Крім того, Тарнавський зазначив, що артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1 545 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими становлять 244 особи (загиблі – 93, поранені – 150, полонені – один).

Також було знищено 18 одиниць військової техніки противника. Зокрема, три танки, шість ББМ, три артилерійських системи та міномети, дві РСЗВ, один БпЛА, три одиниці автомобільної техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 532-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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