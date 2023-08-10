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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 10.08.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки на фронте произошло 30 боевых столкновений.

Об этом сообщили 10 августа в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 10.08.2023

Карта бойових дій 9 серпня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 533-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.

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