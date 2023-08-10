Карта боевых действий на 10.08.2023 – ситуация на фронте
За сутки на фронте произошло 30 боевых столкновений.
Об этом сообщили 10 августа в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 10.08.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 533-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский