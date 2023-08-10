Карта бойових дій на 10.08.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулось 30 бойових зіткнень.
Про це 10 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 10.08.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 533-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський