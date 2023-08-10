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Марта Бондаренко, редактор ленты

В СБУ рассказали, как разведка OSINT помогает Украине в борьбе с Россией

сбу розвідка
Фото: СБУ

Украина без остановки ведет киберразведку для того, чтобы лучше понимать врага, знать о его планах и непосредственно влиять на процессы внутри РФ. На первичном этапе помогает OSINT-разведка на основе открытых источников.

Об этом руководитель киберотдела СБУ Илья Витюк рассказал на конференции iForum 2023, которая проходит в Киеве.

По словам Ильи Витюка, мы должны знать о планах врага по перемещению оружия и техники, по каким целям россияне хотят бить, как враг хочет обходить международные санкции, какие страны поддерживают Россию.

У СБУ есть очень яркий пример еще перед войной, когда украинские специалисты проникли непосредственно в системы хакерской группировки Армагеддон, которая работает в составе ФСБ РФ.

— Мы имели возможность слушать их телефонные разговоры по закрытой линии и в дальнейшем эти материалы легализовать и добавить к уголовному делу, чтобы доказать ответственность конкретных хакеров за атаки на наши объекты критической инфраструктуры, — рассказал Илья Витюк.

Но всему этому предшествуют подготовительные этапы разведки — именно таким этапом является OSINT.

В СБУ должность OSINT-специалиста есть почти во всех подразделениях, то есть это не только прерогатива кибердепартамента.

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Если говорить о проникновении к врагу, то перед тем как это сделать, нужно собрать определенную информацию. Например, если это какой-то научно-исследовательский институт, то нужно понять, какая там структура, какие IP-адреса, какие сервисы есть на этих IP-адресах, какие операционные системы они используют. Это нужно киберспециалистам для проникновения через персональные e-mail в систему.

Например, в прошлом для того чтобы получить такой материал, нужно было или завербовать человека там внутри, или его ввести. А это колоссальный риск и занимало много времени. Сегодня это делается довольно быстро.

Недавно СБУ сорвала поставки в Россию через третьи страны партии микрочипов для дальнейшего их использования в производстве дронов Шахед.

Также первичная разведка OSINT направлена на идентификацию военных преступников.

Война в Украине, Разведка, СБУ
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