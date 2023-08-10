Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ за сутки сожгли 16 вражеских танков и 15 артсистем – Генштаб
За сутки украинские защитники уничтожили еще 580 российских окупантов и десятки единиц вражеской техники.
Потери РФ на 10 августа 2023
- личного состава – около 252 200 (+580),
- танков ‒ 4 278 (+16),
- боевых бронированных машин – 8 303 (+13),
- артиллерийских систем – 5 028 (+15),
- реактивных систем залпового огня – 711,
- средств противовоздушной обороны – 469,
- самолетов – 315,
- вертолетов – 313 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 179 (+4),
- крылатых ракет ‒ 1 377,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 495 (+16),
- специальной техники – 746 (+4).
Источник: Генштаб ВСУ
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