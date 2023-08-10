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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ за сутки сожгли 16 вражеских танков и 15 артсистем – Генштаб

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники уничтожили еще 580 российских окупантов и десятки единиц вражеской техники.

Потери РФ на 10 августа 2023

  • личного состава – около 252 200 (+580),
  • танков ‒ 4 278 (+16),
  • боевых бронированных машин – 8 303 (+13),
  • артиллерийских систем – 5 028 (+15),
  • реактивных систем залпового огня – 711,
  • средств противовоздушной обороны – 469,
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 313 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 179 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 1 377,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 495 (+16),
  • специальной техники – 746 (+4).

Источник: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Украины, ВСУ
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Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.

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