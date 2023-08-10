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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ за добу спалили 16 ворожих танків та 15 артсистем – Генштаб

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники знищили ще 580 російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.

Втрати РФ на 10 серпня 2023

  • особового складу ‒ близько 252 200 (+580),
  • танків ‒ 4 278 (+16),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 303 (+13),
  • артилерійських систем – 5 028 (+15),
  • реактивних систем залпового вогню – 711,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 469,
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 313 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 179 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 1 377,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 495 (+16),
  • спеціальної техніки ‒ 746 (+4).

Джерело: Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб України, ЗСУ
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