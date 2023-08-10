Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу спалили 16 ворожих танків та 15 артсистем – Генштаб
Упродовж доби українські захисники знищили ще 580 російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.
Втрати РФ на 10 серпня 2023
- особового складу ‒ близько 252 200 (+580),
- танків ‒ 4 278 (+16),
- бойових броньованих машин ‒ 8 303 (+13),
- артилерійських систем – 5 028 (+15),
- реактивних систем залпового вогню – 711,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 469,
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 313 (+1),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 179 (+4),
- крилатих ракет ‒ 1 377,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 495 (+16),
- спеціальної техніки ‒ 746 (+4).
Джерело: Генштаб ЗСУ
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