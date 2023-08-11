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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 11.08.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті

В течение суток на фронте произошло около 25 боевых столкновений.

Об этом по состоянию на 18:00 10 августа сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 11.08.2023

Карта бойових дій 11 серпня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 534-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

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