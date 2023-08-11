Карта бойових дій на 11.08.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулось 34 бойових зіткнення.
Про це 11 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 11.08.2023
Втрати РФ на 11 серпня 2023
- особового складу ‒ близько 252 780 (+580),
- танків ‒ 4 290 (+12),
- бойових броньованих машин ‒ 8 318 (+15),
- артилерійських систем – 5 043 (+15),
- реактивних систем залпового вогню – 713 (+2),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 471 (+2),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 313,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 197 (+18),
- крилатих ракет ‒ 1 377,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 511 (+16),
- спеціальної техніки ‒ 756 (+10).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 534-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко