Карта бойових дій на 11.08.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби на фронті відбулось 34 бойових зіткнення.

Про це 11 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 11.08.2023

Втрати РФ на 11 серпня 2023

особового складу ‒ близько 252 780 (+580),

танків ‒ 4 290 (+12),

бойових броньованих машин ‒ 8 318 (+15),

артилерійських систем – 5 043 (+15),

реактивних систем залпового вогню – 713 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 471 (+2),

літаків – 315,

гелікоптерів – 313,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 197 (+18),

крилатих ракет ‒ 1 377,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 511 (+16),

спеціальної техніки ‒ 756 (+10).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 534-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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