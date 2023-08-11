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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 11.08.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті

Упродовж доби на фронті відбулось 34 бойових зіткнення.

Про це 11 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 11.08.2023

Карта бойових дій 11 серпня 2023

Фото: ISW

Втрати РФ на 11 серпня 2023

  • особового складу ‒ близько 252 780 (+580),
  • танків ‒ 4 290 (+12),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 318 (+15),
  • артилерійських систем – 5 043 (+15),
  • реактивних систем залпового вогню – 713 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 471 (+2),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 313,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 197 (+18),
  • крилатих ракет ‒ 1 377,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 511 (+16),
  • спеціальної техніки ‒ 756 (+10).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 534-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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