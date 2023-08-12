Деградация российских подразделений может сделать прорыв ВСУ решающим — ISW

Контрнаступление украинских войск вынуждает врага передислоцировать свои подразделения, обороняющиеся на западе Запорожской области. Это говорит о возможном существенном ослаблении российской обороны.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Накануне российские военные блогеры сообщили, что подразделения 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ведут тяжелые бои под Роботиным на западе Запорожской области, а глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 10 августа заявил, что под Роботиным сейчас стоят подразделения батальона Восток-Ахмат.

Основную оборону к югу от Орехова занимают подразделения 42-й мотострелковой дивизии, а также ряд отдельных гвардейских бригад спецназа и морская пехотная бригада РФ.

Прибытие 7-й дивизии ВДВ и подразделений Ахмат в район населенного пункта Роботино является первым явным фактом ввода новых российских соединений и частей в этот район. Их нахождение там, скорее всего, не предвещает ротации основных подразделений оккупантов на этом направлении.

Аналитики отмечают, что Кадыров постоянно перебрасывает бойцов Ахмата на критически важные участки фронта, чтобы заслужить расположение Путина.

Такие переброски свидетельствуют о том, что продвижение ВСУ значительно ослабило российские силы в этом районе и побудило российское командование направить эти части подкрепление, считают в ISW.

Отсутствие у россиян оперативных резервов означает, что их командованию придется проводить больше передислокаций, если они хотят усилить определенные участки фронта.

Украинские войска имеют резервы, которые позволяют проводить ротацию подразделений, а не передислокацию. Поэтому украинцы могут поддерживать свой боевой потенциал для продолжения уничтожения российских сил на Юге Украины и в районе Бахмута, и сдерживать продвижение россиян вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Аналитики отмечают, что передислокация российских войск увеличит вероятность того, что они будут вынуждены отступить на оборонительные позиции в случае украинского прорыва. Таким образом, дальнейшая деградация российских подразделений, которые обороняются, создает возможности для того, чтобы любой украинский прорыв стал потенциально решающим.

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