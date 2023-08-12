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Марта Бондаренко, редактор ленты

Деградация российских подразделений может сделать прорыв ВСУ решающим — ISW

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Контрнаступление украинских войск вынуждает врага передислоцировать свои подразделения, обороняющиеся на западе Запорожской области. Это говорит о возможном существенном ослаблении российской обороны.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Накануне российские военные блогеры сообщили, что подразделения 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ведут тяжелые бои под Роботиным на западе Запорожской области, а глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 10 августа заявил, что под Роботиным сейчас стоят подразделения батальона Восток-Ахмат.

Основную оборону к югу от Орехова занимают подразделения 42-й мотострелковой дивизии, а также ряд отдельных гвардейских бригад спецназа и морская пехотная бригада РФ.

Прибытие 7-й дивизии ВДВ и подразделений Ахмат в район населенного пункта Роботино является первым явным фактом ввода новых российских соединений и частей в этот район. Их нахождение там, скорее всего, не предвещает ротации основных подразделений оккупантов на этом направлении.

Контрнаступление ВСУ — деградация подразделений врага повлияет на прорыв ВСУ

Аналитики отмечают, что Кадыров постоянно перебрасывает бойцов Ахмата на критически важные участки фронта, чтобы заслужить расположение Путина.

Такие переброски свидетельствуют о том, что продвижение ВСУ значительно ослабило российские силы в этом районе и побудило российское командование направить эти части подкрепление, считают в ISW.

Отсутствие у россиян оперативных резервов означает, что их командованию придется проводить больше передислокаций, если они хотят усилить определенные участки фронта.

Украинские войска имеют резервы, которые позволяют проводить ротацию подразделений, а не передислокацию. Поэтому украинцы могут поддерживать свой боевой потенциал для продолжения уничтожения российских сил на Юге Украины и в районе Бахмута, и сдерживать продвижение россиян вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Аналитики отмечают, что передислокация российских войск увеличит вероятность того, что они будут вынуждены отступить на оборонительные позиции в случае украинского прорыва. Таким образом, дальнейшая деградация российских подразделений, которые обороняются, создает возможности для того, чтобы любой украинский прорыв стал потенциально решающим.

Война в Украине, контрнаступ
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Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
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