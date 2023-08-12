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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Деградація російських підрозділів може зробити прорив ЗСУ вирішальним – ISW

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Контрнаступ українських військ змушує ворога передислокувати свої підрозділи, що обороняються на заході Запорізької області. Це свідчить про можливе суттєве послаблення російської оборони.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні російські військові блогери повідомили, що підрозділи 7 вардійської повітряно-десантної дивізії ведуть важкі бої під Роботиним на заході Запорізької області, а голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров 10 серпня заявив, що під Роботиним наразі стоять підрозділи батальйону Восток-Ахмат.

Основну оборону на південь від Оріхова займають підрозділи 42 мотострілецької дивізії, а також низка окремих гвардійських бригад спецпризначенців і морська піхотна бригада РФ.

Прибуття 7 дивізії ВДВ і підрозділів Ахмат у район населеного пункту Роботине є першим явним фактом введення нових російських з’єднань і частин у цей район. Їхнє перебування там, найімовірніше, не віщує ротації основних підрозділів окупантів на цьому напрямку.

Контрнаступ ЗСУ – деградація підрозділів ворога вплине на прорив ЗСУ

Аналітики зазначають, що Кадиров постійно перекидає бійців Ахмата на критично важливі ділянки фронту, щоб заслужити прихильність Путіна.

Такі перекидання свідчать про те, що просування ЗСУ значно послабило російські сили в цьому районі та спонукало російське командування спрямувати ці частини на підкріплення, вважають в ISW.

Відсутність у росіян оперативних резервів означає, що їхньому командуванню доведеться проводити більше передислокацій, якщо вони хочуть посилити певні ділянки фронту.

Українські війська мають резерви, які дозволяють проводити ротацію підрозділів, а не передислокацію. Тому українці можуть підтримувати свій бойовий потенціал для продовження знищення російських сил на Півдні України та в районі Бахмута, і стримувати просування росіян уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Аналітики наголошують, що передислокація російських військ збільшить імовірність того, що вони будуть змушені відступити на оборонні позиції у разі українського прориву. Отже, подальша деградація російських підрозділів, що обороняються, створює можливості для того, щоби будь-який український прорив став потенційно вирішальним.

Війна в Україні, контрнаступ
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Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

Наталя Луценко
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